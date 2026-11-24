В Пермском крае правоохранители выясняют обстоятельства смерти школьника на учебных сборах, сообщил глава Чайковского городского округа Алексей Агафонов.

По его словам, инцидент произошел во вторник в поселке Марковском.

«В поселке Марковский 16-летний подросток, находясь в комнате отдыха перед началом занятий, потерял сознание по неизвестной причине. На месте ему была оказана помощь. К сожалению, спасти подростка не удалось», - написал глава округа в Telegram.



Агафонов принес соболезнования родственникам и близким школьника.

Глава округа сообщил о работе сотрудников правоохранительных органов на месте происшествия, а также о создании комиссии под руководством минобразования региона, которой предстоит разобраться в ситуации.

Ранее стало известно о смерти школьника на уроке физкультуры в Нижегородской области.