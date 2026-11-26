Пожар вспыхнул на территории поместья голливудского актера Уилла Смита в калифорнийском Калабасасе, сообщает портал Page Six со ссылкой на данные местной полиции.

Пламя охватило хозяйственную постройку площадью порядка 70 квадратных метров. По словам представителя полицейского участка Малибу, экстренные службы отреагировали оперативно. Получив сигнал о возгорании, специалисты незамедлительно выехали на место.

Сотрудники пожарного управления округа Лос‑Анджелес справились с огнём менее чем за час. Инцидент обошёлся без жертв и пострадавших. В качестве официальной причины пожара названа случайность.

Роскошное владение актёра и режиссёра оценивается в 42 миллиона долларов. Земельный участок простирается на 60,7 гектара.

Ранее сообщалось, что на жену Уилла Смита Джаду Пинкетт-Смит подали в суд за угрозы расправой.