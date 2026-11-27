Генеральная прокуратура Польши продлила до 31 декабря расследование авиакатастрофы под Смоленском, произошедшей 10 апреля 2010 года. В результате крушения самолета Ту-154М погиб бывший президент страны Лех Качиньский, его супруга и еще 94 человека. Об этом сообщает телеканал Polsat.

По данным прокуратуры, причиной трагедии стала техническая ошибка, допущенная при подготовке и выполнении посадки. Экипаж располагал неверными сведениями о высоте полета, из-за чего самолет начал снижение с опозданием и не смог своевременно выйти на посадочную полосу.

В условиях густого тумана пилоты не обнаружили взлетно-посадочную полосу и попытались совершить аварийную посадку, которая завершилась катастрофой. На борту находилась польская делегация, направлявшаяся в Катынь для участия в траурных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в Бразилии проводится расследование по факту крушения легкомоторного сельскохозяйственного самолета на территории детсада.