В пакистанской провинции Белуджистан в результате вооруженного нападения погибли 11 шахтеров. Инцидент произошел в округе Кохлу, где неизвестные боевики остановили два автомобиля с рабочими угольных шахт Чамаланг. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По информации полиции, нападавшие освободили водителей транспортных средств, а шахтеров увезли в расположенную неподалеку горную местность, где впоследствии расправились с ними. После обнаружения погибших правоохранительные органы оцепили район и начали поисковую операцию для установления личностей и задержания причастных к нападению.

Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна группировка. Белуджистан, граничащий с Афганистаном и Ираном, на протяжении многих лет остается одним из наиболее нестабильных регионов Пакистана из-за деятельности сепаратистских и вооруженных группировок. Власти страны ранее связывали ряд подобных нападений с деятельностью Армии освобождения Белуджистана.

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