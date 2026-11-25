Спасательные службы Индонезии ведут поиски 29 горняков, оказавшихся заблокированными в затопленном несанкционированном золотодобывающем руднике на острове Ява. Об этом пишет Independent, материал перевел aif.ru.

Отмечается, что инцидент произошел в понедельник в округе Богор провинции Западная Ява, к югу от столицы страны Джакарты.

Из-за проливных дождей воды реки Чисыореу прорвались в горную выработку. Спасатели, прибывшие на место рано утром в среду, задействовали погружные насосы для откачки воды и теперь пытаются перекрыть каналы просачивания грунтовых вод.

«Вода внутри выработки еще не спала, и ожидается, что это займет много времени», — заявила руководитель поисково-спасательного агентства Джакарты Десиана Картика Бахари.

По ее словам, глубина ствола, узкий доступ и ограниченное освещение относятся к числу факторов, которые учитываются при определении стратегии поиска, чтобы персонал мог работать безопасно.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли при обрушении шахты на западе Турции.