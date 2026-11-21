Издание Otago Daily Times опубликовало информацию о том, что на «Пляже 90-й мили» погибли 19 кашалотов.

Как уточняет газета, к новозеландскому берегу выбросило 24 особи этих животных. Из них 19 уже были мертвы, а у пятерых ещё наблюдались признаки жизни, спасатели предпринимали попытки их вытащить.

Кашалоты входят в число наиболее крупных обитателей морей и считаются рекордсменами по размеру среди зубатых китов. Длина взрослой особи составляет от 11 до 18 метров. Погружаться эти млекопитающие умеют глубже чем на километр, и там они добывают себе пропитание — в основном кальмаров и рыбу. Массовое появление подобных гигантов на мелководье вызывает у специалистов особый интерес, поскольку, в отличие от множества других китообразных, кашалоты держатся преимущественно глубоководных участков океана.

Новую Зеландию относят к числу главных в мире мест, где киты и дельфины массово оказываются на берегу. Природоохранное ведомство страны приводит сведения: начиная с 1840 года у побережья Новой Зеландии зафиксировали свыше пяти тысяч таких случаев. В среднем за год специалисты выезжают на 85 происшествий, однако чаще всего речь идёт об отдельных животных, а не о целых группах.