Не менее 50 человек могли погибнуть в результате крушения пассажирского морского судна в штате Байелса на юге Нигерии. Об этом сообщила газета The Guardian.

По предварительным данным, на борту находились около 300 человек. Спасти удалось 24 пассажиров, тела более 50 погибших обнаружили и отправили в морг. Судьба остальных остается неизвестной.

Судно перевернулось и затонуло в одной из проток дельты реки Нигер. Оно перевозило людей, направлявшихся на похороны жертв аналогичной катастрофы, произошедшей в регионе несколькими днями ранее.

По оценкам экспертов, причиной крушения могла стать перегруженность судна.

Ранее сообщалось, что в Нигерии признанный мертвым после ДТП мужчина очнулся в морге.