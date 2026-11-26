Власти Непала опубликовали списки почти 4 тыс. пропавших без вести, включая 623 иностранцев, для последующего официального признания их погибшими, сообщает KP.RU со ссылкой на SCMP.

«Мы начали процесс признания пропавших без вести погибшими, проверяя их данные», — сообщил представитель Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Рам Бахадур Кей Си.

Катастрофа произошла 26 августа после обрушения ледника на границе с Китаем. Изначально сообщалось более чем о 1,4 тыс. погибших и свыше 5,5 тыс. пропавших без вести. Поиски большинства из них результата не принесли.

Родственникам предложили направить возражения до завершения юридических процедур. После изменений законодательства срок признания пропавших жертв катастрофы умершими сократили с 12 лет до шести недель. Официальное объявление последует после окончания необходимых процедур.