Магаданская золотодобывающая компания «Берелех» подала иск к региональному управлению Спецсвязи из-за потери во время перевозки золота на сумму свыше 591 млн рублей. Об этом сказано в сообщении регионального Арбитражного суда.

Согласно материалам дела, сотрудники Спецсвязи забрали у предприятия груз с драгоценными и редкоземельными металлами в сентябре текущего года. Груз должны были доставить в другие регионы России. Впоследствии отправителя уведомили об утрате части золота.

«По оценке АО «ГДК «Берелех», стоимость утраченных драгоценных металлов составила более 591 млн рублей», — сказано в сообщении.

Компания потребовала от перевозчика компенсировать потери, однако добиться выплаты до суда не удалось.

Помимо стоимости потерянных металлов, «Берелех» просит взыскать более 215 тыс. рублей за перевозку и 8,846 млн рублей в качестве процентов за пользование чужими деньгами.

Предварительное заседание суда намечено на 16 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии пассажир оставил в поезде сумку с золотом.