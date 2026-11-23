Водитель автомобиля успел проехать по понтонному мосту через реку Томь за мгновения до того, как переправу смыло течением, следует из кадров, распространенных в Сети.

На видео автомобиль на высокой скорости едет по переправе, которую уже начало разрывать мощным течением.

Ранее глава Междуреченского муниципального округа Павел Камбалин сообщил, что сильное течение и обильная шуга на реке Томь расцепили понтонный мост в Кемеровской области, в результате поселки Майзас и Ортон остались отрезанными от большой земли. К месту происшествия отправились службы для определения работ и сроков восстановления понтонной переправы, сказал он.

Напомним, летом 2025 года на объездной дороге вблизи города Тырныауз в Кабардино-Балкарии в результате схода селя ночью разрушился мост через реку Баксан.