Сотрудники правоохранительных органов Курской области вытащили из машины, загоревшейся в результате удара украинского беспилотника, двух человек — мужчину и женщину. Произошло это в поселке Коренево сообщило региональное управление МВД.

В минувший четверг глава области Александр Хинштейн информировал о том, что при атаке дрона в Кореневском районе пострадала женщина. У нее зафиксирована минно-взрывная травма, а также слепое осколочное ранение левой голени, сопровождающееся огнестрельным открытым многооскольчатым переломом голени правой.

В публикации, размещенной в канале полицейского ведомства Курской области на платформе «Макс», указано, что во время исполнения служебных обязанностей в поселке Коренево стражи порядка обратили внимание на охваченный пламенем автомобиль. К нему они сразу же направились и обнаружили внутри женщину и мужчину.

Как отметили в ведомстве, пострадавших правоохранители переместили в место, где им ничто не угрожало.

В управлении МВД также пояснили, что ранения женщины оценивались как тяжелые. Необходимую помощь медики оказали ей прямо на месте, а затем обоих пострадавших направили в лечебное учреждение.