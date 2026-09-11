В Курске задержали мужчину, устроившего стрельбу в ПВЗ

В Курске полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу в одном из пунктов выдачи заказов города. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

На место ЧП выезжали наряды полиции и подразделения Росгвардии. Задержать стрелявшего удалось по горячим следам.

Посетитель ПВЗ, как выяснилось, стрелял «из предмета, конструктивно схожего с оружием». Все происходило на глазах сотрудницы пункта выдачи заказов. Пострадавших нет. Сам задержанный теперь находится в отделе полиции. Предмет, из которого он стрелял, изъят и направлен на экспертизу.

«Предварительно, пистолет является охолощенным оружием», – уточнили в региональном УМВД.

Ранее стало известно, что в Дагестане мужчина в ходе ссоры застрелил бывшую жену и 23-летнюю дочь.