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В Курске задержали мужчину, устроившего стрельбу в ПВЗ

Госавтоинспекция Челябинской области
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

В Курске полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу в одном из пунктов выдачи заказов города. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

На место ЧП выезжали наряды полиции и подразделения Росгвардии. Задержать стрелявшего удалось по горячим следам.

Посетитель ПВЗ, как выяснилось, стрелял «из предмета, конструктивно схожего с оружием». Все происходило на глазах сотрудницы пункта выдачи заказов. Пострадавших нет. Сам задержанный теперь находится в отделе полиции. Предмет, из которого он стрелял, изъят и направлен на экспертизу.

«Предварительно, пистолет является охолощенным оружием», – уточнили в региональном УМВД.

Ранее стало известно, что в Дагестане мужчина в ходе ссоры застрелил бывшую жену и 23-летнюю дочь.
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