В колумбийском городе Картахена злоумышленники, захватившие покупателей в заложники в одном из торговых центров, отпустили десять человек. Об этом сообщили представители национальной полиции страны в социальной сети X*. Освобожденным своевременно оказали необходимую помощь правоохранительные органы.

В полиции подчеркнули, что для обеспечения безопасности заложников и их освобождения были мобилизованы все доступные силы и специальные средства. Операция проводится с учетом необходимости защитить находившихся внутри людей и не допустить дальнейшего обострения ситуации.

По информации местной радиостанции La FM, правоохранители наращивают присутствие в районе торгового центра. По данным журналистов, силовые подразделения готовятся к проникновению в захваченный супермаркет.

Ранее в баварской деревне Шешлиц несколько часов велась полицейская операция после того, как 67‑летний местный житель забаррикадировался в собственном доме с оружием.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.