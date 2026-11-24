В Калифорнии (США) правоохранители задержали гражданина, который выступал за революцию и направлял угрозы в адрес полицейских. Об этом проинформировали представители местной прокуратуры.

По данным ведомства, фигурант публиковал в социальных сетях сообщения с угрозами насилия сотрудникам Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Кроме того, он призывал к вооруженным атакам на государственные объекты и побуждал аудиторию к участию в насильственной революции против властей США.

Как уточнили в надзорном органе, в одном из своих постов 37-летний Леонард Майкл Фьерро звал людей собираться возле конгресса, Белого дома и иных правительственных учреждений. Там же он призывал «взяться за оружие» и «свергнуть» правительство. Помимо этого, мужчина высказывался за штурм тюрьмы, где содержатся нелегальные мигранты.

Фьерро инкриминируют распространение угроз с применением средств связи, действующих между штатами США. Если суд признает его виновным, ему может быть назначено до 5 лет тюремного заключения.