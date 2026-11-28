Специалисты спасли кота, который застрял в дымоходе частного дома в Иркутской области и провел там два дня, сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел в городе Тайшет. Спасатели получили сообщение о коте, который застрял в дымоходе частного дома, 21 ноября. По словам его хозяев, животное находилось там в течение двух дней. В это время жильцы не топили печь из опасений навредить питомцу и вместе с соседями пытались достать кота. Однако этого сделать не удалось.

«На помощь пришли спасатели Западного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы Иркутской области. Используя альпинистское снаряжение, они поднялись на крышу и успешно извлекли животное из дымохода», — сказано в публикации.

Хозяева и соседи поблагодарили спасателей за отзывчивость и неравнодушие.

Ранее появилась информация, что в Санкт-Петербурге спасли из дымохода кота, который провел там более двух недель.