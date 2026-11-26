В Харькове убили начальника учебно-тренировочного комплекса БПЛА одного из львовских военных вузов, который приехал в командировку вместе с курсантами, чтобы готовить их в боевых условиях, сообщила Харьковская облпрокуратура.

По версии следствия, 22 ноября военного заманили на место убийства под предлогом свидания с девушкой. Нападавший выстрелил в него из пистолета Макарова, а затем скрылся. Офицер скончался, на его теле обнаружили три пулевых ранения в спину и затылок.

Подозреваемого задержали, им оказался 23-летний безработный житель Могилева-Подольского Винницкой области. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления. По версии следствия, его осенью он получил заказ на убийство майора ВСУ, за это ему пообещали за 15 тысяч долларов, но денег он так и не получил. После того, как мужчина выполнил задание, он избавился от оружия, сменил одежду и покинул город. Подозреваемого задержали в Винницкой области, ему предъявили обвинение в умышленном убийстве.

По данным украинских СМИ, 28-летний офицер ВСУ планировал обучать военных запуску дронов, в том числе по территории России.

Ранее сообщалось, что полиция Запорожской области расследует обстоятельства гибели командира 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Владимира Кононникова, тело которого было обнаружено с огнестрельным ранением.