В Хакасии ночью ликвидировали двух медведей

За одну ночь в городе Абаза Республики Хакасия заметили десять медведей. Двух животных пришлось ликвидировать из-за угрозы безопасности жителей, сообщил заместитель главы региона Дмитрий Бученик со ссылкой на данные городской администрации.

Наиболее сложная ситуация складывается в районе дачных обществ. Основным очагом появления медведей остается территория садоводств, при этом особенно напряженная обстановка отмечается в дачном обществе «Черемушки». Ранее сообщалось, что в Абазе охотники организовали дежурство из-за риска выхода хищников из леса к жилым районам.

Власти призвали жителей города соблюдать осторожность и по возможности временно отказаться от поездок на дачные участки. Меры связаны с сохраняющейся активностью медведей вблизи Абазы.

Ранее доктор ветеринарных наук и директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин рассказал, что при неожиданной встрече с медведем в лесу не рекомендуется убегать от хищника из-за его высокой скорости.