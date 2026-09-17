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Ветеринар Гламаздин назвал средства, которые спасут от медведя в лесу

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Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

При неожиданной встрече с медведем в лесу не рекомендуется убегать от хищника из-за его высокой скорости. Об основных правилах выживания «Газете.Ru» рассказал доктор ветеринарных наук и директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин.

При встрече с медведем специалист посоветовал сохранять полное спокойствие без резких движений и медленно увеличивать дистанцию, оставляя зверю путь для отступления. Для надежной защиты на даче рядом с лесом эксперт рекомендовал держать под рукой аэрозольный отпугиватель или фальшфейер. Свистки и колокольчики подходят только для заблаговременного обозначения присутствия человека, а для предотвращения визитов хищника необходимо тщательно убирать любые пищевые отходы и корма. Правильная профилактика и отсутствие легкодоступной еды на участке остаются лучшими способами избежать опасного контакта с диким животным.

Аномально теплая погода грядущей зимой может спровоцировать преждевременное пробуждение медведей и их выход к человеческому жилью в поисках пропитания. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» рассказал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов. Ученый связал данную тенденцию с глобальным потеплением, которое на территории России протекает в два раза быстрее среднемировых показателей, а также с влиянием рекордного климатического явления Эль-Ниньо в Тихом океане.

Плюсовая температура окружающей среды препятствует погружению хищников в глубокий сон и ускоряет их метаболизм, что приводит к быстрому истощению жировых запасов. Проснувшиеся от голода животные сталкиваются с острой нехваткой естественного корма, так как ранней весной в лесах еще нет ягод и грибов. Подобный дефицит пищи неизбежно подталкивает косолапых к посещению населенных пунктов и создает серьезные риски для людей.

Причины участившихся выходов медведей к людям объяснил начальник отдела Госохотнадзора Министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Николай Мальцев в интервью с сайтом телеканала «Звезда». По его словам, катастрофические природные условия в виде заморозков, ливней и засухи лишили животных сезонных кормов и вынудили голодных медведей приближаться к населенным пунктам. Специалисты также отмечают, что целые поколения хищников выросли на городских свалках и полностью утратили естественный страх перед человеком.

Зоологи подчеркивают, что изменение поведения зверей напрямую связано с уменьшением деятельности охотников, которые активно сдерживали популяцию в девяностые годы прошлого века. Некоторые ученые называют текущую ситуацию стабильной и связывают рост резонанса исключительно с активной оглаской происшествий, тогда как в 2014 году было зафиксировано 166 аналогичных нападений. Несмотря на это, специалисты с серьезной тревогой ожидают наступления весны и массового выхода тысяч голодных животных из зимней спячки.

Ранее эксперт Андрей Кузнецов объяснил, почему медведи стали чаще нападать на людей в РФ.
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