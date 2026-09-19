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В Германии произошел рост случаев убийств и изнасилований

Zufallspotter / Википедия
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

В Германии в 2025 году произошел рост количества убийств и изнасилований, пишет газета Bild.

Согласно данным криминальной статистики уголовной полиции Германии, число убийств увеличилось на 6,5%, изнасилований - на 8,5%. При этом общий уровень преступности в ФРГ снизился на 5,6% в годовом выражении. Значительную долю среди преступников и правонарушителей продолжают составлять «лица с ненемецким происхождением».

В пример привели статистику по насильственным преступлениям, совершенных несовершеннолетними юношами.

«Соотношение составляет 3710 подсудимых ненемецкого происхождения к 1070 подсудимым немецкого происхождения - то есть, их более чем в три раза больше», – обращает внимание немецкая газета.

Ранее стало известно, что цена дизельного топлива в Германии обновила исторический максимум.
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