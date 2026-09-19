«Она нам как мать». Куда пропала Ангела Меркель и что делает теперь?

Немецкий юрист Курт Биденкопф когда-то сказал о бывшем Федеральном канцлере Германии Ангеле Меркель: «Она как мать — когда дети дерутся, сначала даст пластырь, а потом тихо поменяет правила драки». Эта политика стабильности после ее ухода в 2021 году какое-то время считалась устаревшей, но вот прошло уже пять лет — и Германия оказалась в совсем другой реальности. Экономика страны постепенно сдает, ультраправые набирают силу, а рейтинг действующего канцлера Фридриха Мерца неконтролируемо падает. Немцы начали всерьёз тосковать по эпохе Меркель вплоть до разговоров о том, чтобы вернуть её обратно в политику. Где она сейчас и чем занимается — в материале aif.ru.

Все вдруг вспомнили о Меркель

Ностальгия по Ангеле Меркель — во многом реакция на то, что происходит в Германии сегодня. Коалиция во главе с Фридрихом Мерцем трещит по швам, его личный рейтинг ползёт вниз, а партия «Альтернатива для Германии» в опросах обгоняет всех, а в некоторых восточных землях уже стала первой и главной силой. Немецкий политолог Томас Кёниг считает, что неудачи Мерца в первую очередь в том, что он активно пытается всё менять, проводить реформы, и это неизбежно делает его непопулярным в глазах народа на первом этапе выборов. Меркель же в свое время была его полной противоположностью — олицетворяла чувство безопасности, которого для многих немцев именно сейчас и не хватает.

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В политику не лезет, но политикой живёт

Пик этой ностальгии о стабильности по-меркелевски пришёлся на начало 2026 года. Тогда в СМИ просочилась информация: якобы внутри ХДС ходят разговоры о том, что «Зелёные» могут выдвинуть Меркель кандидатом в президенты Германии на выборах 2027 года. А поскольку для избрания президента нужно, чтобы все партии договорились между собой, эта идея, как считалось, могла поставить Мерца в крайне неловкое положение — он и Меркель ведь двадцать лет боролись за власть между партиями. Правда, сама она эти слухи отрицала.

На все призывы вернуться Меркель отвечает предельно чётко и ясно: она больше не активный политик и на любую новую должность у неё нет ни сил, ни любопытства. Идею баллотироваться в федеральные президенты бывший канцлер Германии и вовсе назвала абсурдной: «Это не то, о чём я должна думать», — заявила она в ответ на запросы немецких СМИ Tagesspiegel и dpa. А когда Меркель спросили, не могла бы она стать посредником в переговорах по Украине, политик ответила, что серьёзно говорить с Путиным может только тот, у кого в руках реальная политическая власть, а власть в демократии ограничена сроками.

При этом из публичного поля Меркель не исчезла. После выхода мемуаров «Свобода. Воспоминания 1954–2021» в конце 2024 года она стала чаще появляться на разных мероприятиях. Вот уже год экс-канцлер регулярно посещает публичные дебаты, политические мероприятия и проводит масштабные туры с авторскими чтениями. В частности, в 2026 году Меркель выступила в Нью-Дели с речью памяти Манмохана Сингха на тему «Германия и Индия в эпоху глобальных перемен».

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Уккермарк, дёнер и ностальгия по прошлому

Как утверждается, личная жизнь Меркель теперь сосредоточена на Уккермарке — регионе к северу от Берлина, у польской границы, где она выросла. Сама экс-канцлер говорит, что бывает там чаще, чем раньше, и это её радует, но вовсе не означает полного ухода из публичной жизни. Однажды она даже с редкой для себя расслабленностью в тоне вспомнила, что в начале девяностых дёнер-кебаб там стоил 3,5 евро, а теперь все 7,5, — мелочь, а настроение эпохи передаёт.

А немцы продолжают ждать Меркель с нетерпением. В мае 2026 года на конференции в Берлине, посвящённой обществу и технологиям, атмосфера перед ее появлением была как на встрече со звездой — молодые люди занимали очередь с самого утра, чтобы увидеть её своими глазами. В том же году Меркель получила первую «Медаль за заслуги перед Европой» от Европарламента за вклад в европейскую интеграцию — правда, и этот случай не обошелся без споров и критики от правых и консервативных европейских политиков, которые считают, что многие из текущих кризисов в Европе — это результат ее политики.