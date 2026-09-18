Цена дизельного топлива в Германии обновила исторический максимум

Стоимость дизельного топлива в Германии достигла рекордного уровня и составила в среднем 2,471 евро за литр, сообщает KP.RU со ссылкой на Bild.

Предыдущий максимум был установлен днём ранее, когда средняя цена составляла 2,453 евро за литр. Сейчас заправка автомобиля с баком объёмом 50 литров обходится примерно в 123,55 евро.

По данным издания, рост цен связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке и перебоями в работе нефтегазовой инфраструктуры. В Общегерманском автомобильном клубе ADAC при этом считают, что стоимость нефти и курс валют лишь частично объясняют текущую ситуацию.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о подготовке мер для снижения нагрузки на граждан. В правящей коалиции страны обсуждают возможные варианты поддержки, включая снижение налогов на топливо и введение общеевропейского налога на сверхприбыль нефтеперерабатывающих компаний.