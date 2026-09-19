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В ФРГ заявили, что ЕС направляет Киеву деньги на золотые унитазы

sinonimas / istockphoto.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Направляемые Евросоюзом Киеву средства уходит на золотые унитазы украинских олигархов, при этом в Берлине не проведен ремонт обветшавших школьных туалетов, заявила эксперт по внешней политике немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» Севим Дагделен.

«Каждый четвертый евро, который ЕС направляет Киеву, поступает от немецких налогоплательщиков - и, среди прочего, идет на золотые унитазы олигархов! Мы говорим: хватит! Начните лучше ремонтировать обветшавшие школьные туалеты в Берлине», - написала она в соцести X* в связи с заявлением председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перечислении Украине более 3 млрд евро на приобретение ракет и дронов в рамках ранее одобренного кредита на сумму 90 млрд евро.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил главе ЕК о космическом дефиците бюджета Украины. Украинский историк Марта Гавришко, комментируя это заявление, сравнила Киев, заявляющий о нехватке финансирования, с наркоманом, выпрашивающим деньги у матери якобы «в последний раз».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры
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Политиказолотые унитазыУкраинаГерманияЕвросоюз
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