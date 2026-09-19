В АдГ призвали вернуть дешевый газ и перезапустить «Северный поток»

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что партия намерена добиться повторного запуска газопровода «Северный поток». Об этом политик сказал на предвыборном мероприятии в Нойбранденбурге, трансляция которого проходила в социальной сети Х*.

По словам Хрупаллы, Германии не нужны терминалы для приема сжиженного природного газа (СПГ). Вместо этого, отметил он, стране необходим дешевый газ.

Политик заявил, что терминалы СПГ можно демонтировать в случае возобновления работы «Северного потока».

«Это должно оставаться целью», — сказал Хрупалла.

Ранее в АдГ представили концепцию улучшения отношений с Россией. В партии выступили за восстановление торговых связей, в том числе закупок российской нефти и газа.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры