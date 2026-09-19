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Дмитриев допустил возобновление работы «Северного потока»

Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил возможность возобновления работы газопровода «Северный поток» при сотрудничестве с партией «Альтернатива для Германии».

Так он ответил в социальной сети X* на призыв сопредседателя АдГ Алис Вайдель о необходимости вернуть российский газ в федеральную землю Мекленбург — Передняя Померания в ходе предвыборной кампании в регионе.

Дмитриев заявил, что Мекленбург — Передняя Померания сможет вновь процветать после возвращения доступа к доступному и надежному газопроводу «Северный поток» при совместной работе с АдГ. По его словам, это позволит снизить платежи за электроэнергию, создать больше рабочих мест и обеспечить высокий экономический рост. Также он выступил против продолжения политики в отношении немецкой энергетики и промышленности, которую назвал самоубийственной.

Ранее другой сопредседатель АдГ Тино Крупалла заявил, что партия намерена добиваться возобновления работы «Северного потока».

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры
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ПолитикаСеверный потокКирилл ДмитриевАдГРоссияГермания
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