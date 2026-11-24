Неизвестный в маске ворвался в офис партии «Зеленые» в немецком городе Шверте, расположенном в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Во время нападения пострадали три человека. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел в понедельник вечером, когда в помещении проходило заседание партийной фракции. В здании в тот момент находились более десяти человек. Злоумышленник напал на одного из политиков, при этом, по данным издания, у него был переносной огнетушитель.

Все трое пострадавших находятся в больницах. Обстоятельства произошедшего и характер полученных ими травм пока не уточняются.

После нападения подозреваемый скрылся. Его мотивы остаются неизвестными.