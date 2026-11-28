Полиция Финляндии сообщила о задержании четырех человек в костюмах мульперсонажа Губки Боба за попытку срыва концерта.

По информации ведомства, задержанные пытались проникнуть на музыкальное мероприятие в городе Кемпеле. Их костюмы конфисковали.

Известно, что это не первый подобный инцидент. Ранее люди в костюмах Губки Боба проникали на концерты финских рэперов в ряде городов страны, в том числе в Хельсинки.

На днях полиция опубликовала в соцсетях снимки конфискованных костюмов и предупредила о намерении не допустить нарушений с их использованием в ходе предрождественских вечеринок.

Ранее стало известно, что в Европе правоохранители разыскивают четверых одетых в стиле сериала «Острые козырьки» мужчин, которые причастны к хищению драгоценностей на 40 млн евро.