В Донецкой Народной Республике медики предупредили горожан о серьезных симптомах — вплоть до потери сознания — после обнаружения в Макеевке разбросанных у остановки пятитысячных банкнот. Подробности происшествия и рекомендации врачей опубликованы в официальном канале регионального Министерства здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что речь идет о нескольких пятитысячных купюр, разбросанных возле остановки общественного транспорта 21 ноября. Контакт с этими деньгами привел к госпитализации местного жителя, которому поставили диагноз «отравление неустановленным веществом». Врачи провели необходимое лечение, и сейчас угроза его жизни миновала, состояние пациента стабилизировано.

В Минздраве подчеркнули, что любые бесхозные вещи на улице — и тем более денежные знаки — могут представлять смертельную опасность, поэтому прикасаться к ним категорически нельзя. Специалисты также перечислили тревожные сигналы организма, требующие экстренной помощи медиков.

«Будьте бдительны! Не поднимайте посторонние предметы, в частности, купюры, лежащие на земле! При проявлении первых признаков отравления (слабость, тошнота, рвота, головная боль, потеря сознания и т.д.) незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью!» — обратились к жителям республики в ведомстве.

Опасность замаскированных под деньги ловушек ранее уже приводила к тяжелым трагедиям в других регионах страны. Так, в ноябре 2025 года в подмосковном Красногорске ребенок поднял с земли перевязанную красной лентой подарочную упаковку с десятирублевой купюрой, после чего в его руках сработало самодельное взрывное устройство. Мальчику оторвало четыре пальца; после сложной операции и лечения, а сам он призвал людей никогда не поднимать посторонние предметы с земли.

Кроме того, в декабре 2024 года военный корреспондент Евгений Лисицын публиковал в своем Telegram-канале видео со свидетельством российского бойца о минировании детских игрушек украинскими формированиями при отступлении из курского села Плехово. По словам военного, среди заминированных вещей обнаружили плюшевого хомяка.