В Черкассах продолжаются противоэпидемические мероприятия после выявления случаев туберкулеза среди детей. С 22 октября в городе зарегистрировали 26 заболевших, из них 23 — несовершеннолетние, посещающие десять учебных заведений. Об этом сообщили в Черкасском областном центре контроля и профилактики болезней.

В настоящее время специалисты устанавливают возможные пути передачи инфекции и определяют круг людей, которые могли контактировать с заболевшими.

При этом закрывать учебные заведения или переводить учащихся на дистанционный формат пока не планируется. Очное обучение продолжится.

Ранее сообщалось, что в рядах украинских боевиков, дислоцированных в Харьковской области, зафиксирована серьезная вспышка пневмонии.