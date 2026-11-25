Житель брянского поселка Суземка пострадал при атаке беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Егор Ковальчук в своем канале в мессенджере «Макс».

«В результате удара двух украинских дронов-камикадзе по п. Суземка ранен 78-летний местный житель. Повреждены окна ледового дворца и три машины, припаркованные около спортивного объекта», - написал губернатор.

Он сообщил также о получении ранения 75-летним мужчиной в селе Новый Ропск Климовского района.

Согласно сведениям главы региона, в течение суток в Брянской области сбито полтора десятка украинских дронов самолетного типа.

Ранее сообщалось о гибели 65-летнего мужчины при атаке беспилотника в Брянской области.