Вооруженные силы Украины вновь нанесли удары по территории Белгородской области. В результате атак погиб один мирный житель, еще два человека получили ранения. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Шебекине беспилотник атаковал велосипедиста. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. В Ракитянском округе дрон ударил по легковому автомобилю, в результате чего пострадал мужчина с осколочным ранением затылочной области головы. Медики оказали ему помощь на месте, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Еще один мужчина получил акубаротравму при атаке беспилотника на грузовой автомобиль в Белгородском округе. Пострадавшего доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее над Тульской областью силами противовоздушной обороны были ликвидированы четыре беспилотных летательных аппарата.