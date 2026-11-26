В Кулундинском районе Алтайского края объявили режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа в многоквартирном доме. Об этом РИА Новости сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина.

По ее словам, прокуратура контролирует работы по ликвидации последствий происшествия, которое случилось 24 ноября 2026 года в пятиэтажном доме в селе Кулунда.

Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что после взрыва газа в здании начался пожар. В одном из подъездов обрушились верхние этажи.

По информации регионального управления Следственного комитета, первоначально сообщалось об одном погибшем. Позднее в Центре управления регионом рассказали об обнаружении второго тела. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.