Один человек погиб в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в селе Кулунда в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

«Один человек погиб, мужчина 1974 года рождения, который находился в соседней с эпицентром квартире», — уточнили в подразделении федерального министерства.

Напомним, взрыв газа в жилом доме на улице Механизаторской в Кулунде был произошёл 24 ноября. Ранее стало известно, что в результате инцидента было выявлено частичное обрушение верхних этажей во втором подъезде пятиэтажного здания.

В связи со происшествием следственное управление СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.