В Чили продолжается расследование ДТП, в котором погибли основатели российской сети зоомагазинов «Четыре лапы» — 67-летние Андрей и Марина Цыпины. Пока правоохранители региона Магальянес проводят следственные действия, тела погибших остаются в судебно-медицинской службе Пуэрто-Наталеса. Прокуратура отвела 90 суток на установление всех обстоятельств аварии, а фигурантами дела стали сразу два водителя.

Роковой рейс в Пуэрто-Наталес

О ДТП с микроавтобусом, следовавшим в направлении города Пуэрто-Наталес, стало известно 22 ноября. В сухой сводке сообщалось, что в аварии погибли двое россиян. Ими оказались основатели сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины. Ещё пять человек, включая двух туристов из России, водителя и пассажира микроавтобуса, а также водителя грузовика, получили травмы, не угрожающие их жизни.

Водитель уснул за рулём

По данным чилийских СМИ, дорожная авария произошла из-за того, что водитель туристического микроавтобуса уснул за рулём. Как сообщают журналисты со ссылкой на свои источники, сидевший за рулём 62-летний Анхель Сильва управлял транспортом в состоянии сильного переутомления, из-за чего потерял контроль над машиной и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком.

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Суд отправил водителя под ночной домашний арест и запретил ему выезжать за пределы региона. Выяснилось, что ранее он уже был осуждён за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Более того, перевозчик знал о его проблемах с законом, но всё равно допустил мужчину к работе.

Второй фигурант: кокаин в крови

Фигурантом уголовного дела стал и второй участник аварии — водитель грузовика, который ехал по встречной полосе. Экспертиза обнаружила в его крови следы употребления кокаина, в связи с чем ему также предъявили обвинения. Таким образом, следствие рассматривает две линии ответственности: переутомление водителя микроавтобуса и наркотическое опьянение водителя грузовика.

Когда тела погибших отправят на родину

Тела погибших в ДТП основателей «Четырёх лап» останутся в Чили до завершения ряда бюрократических процедур. Как сообщают чилийские источники, передача тел для дальнейшей репатриации пока невозможна из-за незавершённой процедуры идентификации личностей.

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О том, как происходит репатриация умерших россиян на родину, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал эксперт похоронного дела Пётр Фёдоров.

«В подобных ситуациях работает простой алгоритм. Родственник или сопровождающий, который находится в стране, где погиб или умер человек, должен обратиться в российское консульство, где ему выдадут свидетельство о смерти российского образца по месту смерти. На основании этого документа производится репатриация тела либо за счёт страховой компании, либо при участии консульства», — объяснил он.

Эксперт обратил внимание на то, что в некоторых случаях репатриацию оплачивают близкие умершего.

«Некоторое время назад мы занимались репатриацией тела умершего в Таиланде. Страховка покрыла его лечение, а перевозку тела уже оплачивали родственники, стоимость составила 300 тысяч рублей. В случае, например, с погибшим в Италии туристом, там репатриацию оплачивала страховая», — отметил он.

Семейный бизнес Цыпиных

Андрей и Марина Цыпины начали свой бизнес в 1992 году с магазина в подмосковном Жуковском, создав за три десятилетия федеральную сеть, дополнив ее ветеринарными услугами и производством кормов для животных. Вместе с родителями семейным предприятием управлял старший сын Дмитрий. Младший сын Цыпиных Артём занимался научной работой в области искусственного интеллекта и не участвовал в семейном бизнесе.

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Трагедия в Чили унесла жизни основателей одной из крупнейших зоосетей страны, благотворителей, добрых и любящих родителей и бабушки и дедушки. Цыпины поехали отметить день рождения Марины, но стали жертвами ДТП. Чилийские силовики продолжают расследование и устанавливают виновных, а семья погибших ждет разрешения вывезти их тела, чтобы попрощаться с ними на родине.