Американский физик Джеймс Т. Рассел, чьи разработки легли в основу технологий компакт-дисков и DVD, умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает The Seattle Times (перевел aif.ru).

По словам родственников Рассела, ученый скончался этой осенью в городе Белвью.

Джеймс Рассел родился в 1931 году в Бремертоне. С детства он интересовался техникой, помогал отцу ремонтировать оборудование на молочном заводе, а еще в школьные годы устроился на радиостанцию. В 1953 году окончил Рид-колледж, где изучал физику. Его жена Барбара Гиблетт, с которой он познакомился еще в школе, изучала химию. У супругов родились трое детей.

За почти 50 лет научной деятельности Рассел получил более 70 патентов. Наибольшую известность ему принесла разработка первой системы цифровой оптической записи и воспроизведения. Над ней он работал в 1960-х — начале 1970-х годов. Технология позволила записывать и считывать цифровые данные с помощью светового луча, что открыло новые возможности для хранения звука и информации.

Идея возникла у ученого во время работы в Ричленде. Его не устраивали посторонние шумы, характерные для виниловых пластинок, поэтому он предложил считывать цифровую информацию с помощью светового луча. Идею представили компании Battelle, где ученый работал старшим научным сотрудником. Несмотря на первоначальный скептицизм руководства, Расселу все же выделили средства на эксперименты.

В середине 1960-х годов Рассел получил первые патенты на свои разработки, а к 1970-м создал рабочий прототип устройства для считывания двоичных данных с диска с помощью лазера. Впоследствии его технология легла в основу CD-ROM, DVD и Blu-ray. Права на изобретение переходили между компаниями, а Sony и Philips позднее лицензировали разработку и внесли вклад в распространение оптических носителей. Сам Рассел не разбогател на своем изобретении и редко упоминался как его автор.

В начале 2000-х годов доля компакт-дисков в продажах музыкальных записей достигла 95,7%, по данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний.

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