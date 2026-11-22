В американском городе Парма, штат Огайо, произошла стрельба во время вечеринки в честь ожидаемого рождения ребенка. В результате происшествия погибли три человека, еще один получил ранение. Об этом сообщил портал 19 News.

Среди погибших — двое взрослых мужчин и девушка-подросток. Их личности пока не установлены. Пострадавшего доставили в больницу, однако сведения о его состоянии и тяжести полученных травм не приводятся.

Полиция Пармы начала расследование обстоятельств стрельбы. По информации местных телеканалов, правоохранителям удалось установить личности двух подозреваемых, один из которых уже находится под стражей.

Ранее суд в Уфе назначил 2,5 года лишения свободы в воспитательной колонии девятикласснику, который пронес в гимназию пневматическое ружье и открыл стрельбу по учителям и одноклассникам.