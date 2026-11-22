Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару находится в отделении интенсивной терапии из-за острой кишечной непроходимости. По информации его сына Карлоса Болсонару, состояние политика оценивается как стабильное. Экс-глава государства находится в сознании, сохраняет ориентацию и самостоятельно дышит.

Медики проводят необходимую поддерживающую терапию: вводят пациенту жидкости и используют желудочный зонд. Из-за проблем с кишечником Болсонару пока не может принимать пищу, поэтому получает питание альтернативным способом. Врачи продолжают внимательно следить за его состоянием и добиваются восстановления нормальной работы пищеварительной системы.

Сроки выписки бывшего президента пока не определены. Карлос Болсонару выразил надежду на улучшение состояния отца.

Ранее сообщалось, что американского сенатора-демократа Криса Мерфи госпитализировали после инсульта.