Высший уголовный суд Хорватии отменил решение о выдаче Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, которого немецкие правоохранительные органы подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом сообщила юридическая компания «Катеринчук, Моор и партнеры», представляющая интересы украинца. Дело направлено на повторное рассмотрение.

Апелляционная инстанция сочла преждевременными выводы суда первой инстанции, принявшего решение об экстрадиции 18 сентября 2026 года. Суд обязал дополнительно запросить у немецких судебных органов разъяснения по поводу соотношения двух европейских ордеров на арест, правовой квалификации предполагаемых преступлений и пределов уголовного преследования Журавлева.

Представители защиты расценили решение как важный результат рассмотрения апелляции. Вместе с тем юристы подчеркнули, что вопрос о возможной передаче подозреваемого Германии пока остается открытым. Окончательное решение будет зависеть от результатов повторного рассмотрения дела и дополнительных разъяснений немецкой стороны.

Ранее сообщалось, что на яхте «Андромеда», использованной для подрыва «Северных потоков», нашли следы взрывчатки.