Церемония прощания со Светланой Куницыной пройдет в понедельник, 23 ноября, в Москве. Об этом журналистка Арина Бородина сообщила в своем Telegram-канале.

Отпевание начнется в 12:30 в храме Сошествия Святого Духа на Лазаревском кладбище по адресу: улица Советской Армии, дом 12, строение 1.

Куницына окончила исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. В конце 1980-х годов она работала моделью у модельера Вячеслава Зайцева. В 1987 году Куницына помогла организовать показ молодежной моды в Общесоюзном Доме моделей на Кузнецком Мосту. Дефиле манекенщиц сопровождалось выступлениями художников и музыкантов.

В 2000-х годах Куницына стала одной из наиболее известных российских журналисток, освещавших тему моды на телевидении. Она создала авторские проекты «Искусство высокой моды» и «Шинель #5», а также работала обозревателем программы «Намедни» на НТВ.

По словам Бородиной, в последние годы у Светланы Куницыной были проблемы с сердцем. Она скончалась в реанимации НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева после операции на открытом сердце. Ей было 56 лет.