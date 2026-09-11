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Смертельный обгон: детали ДТП под Архангельском, где погибли 12 человек

Анна Городкова / АиФ
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

В Архангельской области произошло ДТП с участием лесовоза, пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля. Погибли 12 человек, еще 8 пострадали — все они в тяжелом состоянии. Что известно о происшествии к этому часу — в материале aif.ru.

Микроавтобус обгонял легковушку и столкнулся с лесовозом

Авария произошла сегодня, 11 сентября, около 19:40 на границе Приморского и Холмогорского округов — на 1180-м километре автодороги «М-8 Холмогоры».

«По предварительным данным, микроавтобус, выполняя обгон легкового автомобиля, допустил столкновение со следовавшим во встречном направлении лесовозом», — заявило УМВД РФ по Архангельской области.

Погибли 12 человек и 8 пострадали

Погибли 12 человек и еще 8 пострадали, сообщили власти Архангельской области к 21:30.

В минздраве региона заявили, что среди погибших есть несовершеннолетние. По данным МВД, в списке погибших один ребенок. Согласно сообщению прокуратуры Архангельской области и Ненецкого АО, все погибшие — пассажиры микроавтобуса.

Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое — в крайне тяжелом, проинформировало министерство здравоохранения.

К месту ДТП прибыли девять бригад скорой помощи, в том числе реанимационные.

«Медики проводят оценку состояния пострадавших, оказывают экстренную помощь и организуют их доставку в больницы Архангельска. Троих пациентов в наиболее тяжелом состоянии направляют в Архангельскую областную клиническую больницу, четверых — в Первую городскую клиническую больницу имени Е. Е. Волосевич. Несовершеннолетнего пациента доставляют в Архангельскую областную детскую клиническую больницу имени П. Г. Выжлецова», — рассказали в минздраве.

Министерство координирует оказание помощи пострадавшим. Все медорганизации предупреждены о ситуации и готовы принять пациентов, отметили в ведомстве.

«Информация о числе пострадавших и их состоянии уточняется», — добавили там.

112: в ДТП с автобусом и грузовиком под Архангельском погибли 12 человек Подробнее

Обстановка на месте ДТП

На месте аварии работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Профильные ведомства устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

В ликвидации последствий ДТП задействованы около 40 человек и 15 единиц техники.

Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место выехали и. о. прокурора Холмогорского района Игнат Рыбальченко и приморский межрайонный прокурор Артем Обухов.

Движение на дороге не перекрывалось.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщило СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому АО.

«Вечером 11 сентября 2026 года на участке автодороги между Холмогорским и Приморским районами Архангельской области произошло ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. По предварительным данным, имеются погибшие и пострадавшие, информация об их количестве уточняется», — говорится в заявлении ведомства.

В составе работающей на месте аварии следственно-оперативной группы находятся следователи и криминалисты регионального управления Следкома.

Прокуратура Архангельской области и НАО организовала проверку. Ведомство даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также проверит надлежащее содержание и обустройство данного участка дороги.

«По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — подчеркнули там.
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ПроисшествияАрхангельская областьДТП
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