112: в ДТП с автобусом и грузовиком под Архангельском погибли 12 человек

В Архангельской области в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика погибли 12 человек, восемь получили различные травмы, пишет Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Сообщается, что ДТП произошло в Холмогорском районе на 1180-м км трассы М-8.

По данным других СМИ, столкнулись три машины - «КамАЗ», перевозивший лес, микроавтобус и легковой автомобиль.

Пострадавших эвакуируют в больницы. На месте аварии работают медики и экстренные службы. Обстоятельства аварии уточняются, рассказал источник.

В главном управлении МЧС по Архангельской области сообщили о семи погибших.

«Пока, по тем данным, что есть, погибли семь человек, но они предварительные», - приводит сообщение сотрудника ведомства РИА Новости.

Ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что недалеко от поселка Сидима опрокинулся школьный автобус с детьми, один ребенок получил ушибы.