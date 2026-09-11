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Пять человек погибло в результате ДТП с автобусом в Швейцарии

Flickr.com
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

В окрестностях швейцарского города Давос произошло ДТП с участием туристического автобуса, в результате которого пострадали 40 человек и ещё пять погибли. Об этом сообщили в полиции Граубюнден.

Инцидент произошёл между населёнными пунктами Суш и Цернец. Попавший в ДТП автобус принадлежит туристической компании из Нидерландов.

По предварительным данным, автобус мог съехать с дороги в зоне ремонтных работ и перевернуться. Альтернативной причиной называется лежавший на дороге булыжник, который водитель попытался объехать.

«В результате аварии с участием туристического автобуса, произошедшей минувшей ночью в Суше, погибли пять человек, а 40 получили травмы», — гласит заявление правоохранителей.

Всего внутри транспортного средства находились 45 пассажиров. Уточняется, что среди пострадавших 30 человек получили лёгкие травмы, остальные 10 — сильные увечья и травмы средней тяжести. Личности погибших устанавливаются.

Ранее сообщалось, что блогер Дима Масленников попал в аварию во время съёмок.
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