Следственное управление СК России по Краснодарскому краю организовало проверку после сообщений в соцсетях о том, что двухлетний ребёнок сбежал из частного детского сада в Краснодаре.

Как уточнили в ведомстве в своём канале на платформе «Макс», в публикациях отмечалось, что малыш самостоятельно покинул территорию сада и оказался у проезжей части. При этом он был без верхней одежды. Ребёнка заметил прохожий и вернул в учреждение. Сейчас состояние мальчика не вызывает опасений, он находится с родителями.

Следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства инцидента. Ход проверки контролируют в аппарате следственного управления. По итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае шестилетняя девочка дважды сбежала из детского сада.