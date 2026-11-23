Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированному налету БПЛА. В ходе отражения атаки сбили 80 дронов над городом Каменск - Шахтинском и восьмью районами. Вспыхнул пожар. Aif.ru собрал детали.

Атака БПЛА на Ростовскую область 23 ноября

В Ростовской области ночью отразили массированную атаку дронов ВСУ. Беспилотную опасность объявили над северной частью региона 22 ноября в 22:23. С 00:07 она распространилась на южную часть Ростовской области.

«Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации» , – призывали местных жителей в региональном РСЧС.

Через три часа в Ростовской области была объявлена ракетная опасность.

«Ракетная опасность по Ростовской области! 23.11.2026», – говорилось в сообщении РСЧС по Ростовской области.

Гражданам рекомендовали спуститься в ближайшее укрытие, подземный переход или паркинг, покинуть транспорт и открытые участки местности.

Там также напомнили, что об обнаруженных на земле фрагментах или составных частях ракет необходимо сообщить по номеру «112».

Отменили ракетную опасность через четыре часа – в 06:59. В это же время была снята угроза атаки БПЛА.

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Над Ростовской областью за ночь сбили более 80 БПЛА, вспыхнул пожар

Сегодня ночью Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке, в ходе отражения которой было уничтожено и подавлено более 80 БПЛА над городом Каменск-Шахтинском и восьмью районами области: Шолоховским, Родионово-Несветайским, Красносулинским, Мясниковским, Чертковским, Каменским и Усть-Донецким.

О последствиях налета БПЛА утром рассказал глава региона Юрий Слюсарь.

По его словам, в Красносулинском районе в результате падения фрагментов БПЛА возникло возгорание. На месте ЧП работают экстренные службы. Информация будет уточняться.

Слюсарь напомнил, что на Дону продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку последствий атака БПЛА и размещение такой информации в Сети.