Североатлантический альянс потерял сигнал со своим разведывательным беспилотником Northrop Grumman RQ-4D Phoenix, который пролетал над Чёрным морем, свидетельствуют данные специализированного сервиса Flightradar24.

В соответствии с представленной информацией, это случилось у побережья Болгарии примерно в 23:24 мск. БПЛА с позывным MAGMA10 стартовал с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия.

Незадолго до инцидента беспилотник подал сигнал 7600, который обозначает сбой в системе связи. Перед этим дрон несколько часов кружил над черноморской акваторией.

Напомним, 11 ноября в небе над Чёрным морем был замечен американский самолёт-разведчик Bombardier Artemis II. Он вылетел с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии и начал патрулирование над указанной акваторией.