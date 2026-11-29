Российские военные в ходе ночных ударов поразили склад беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности в городе Шостка Сумской области. Об этом в воскресенье сообщило Министерство обороны РФ.

«В результате ударов поражены... в г. Шостка Сумской области — склад беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере «Макс».

Ранее российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военной промышленности и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.