В Тверской области продолжаются поиски 15-летнего мальчика, пропавшего в лесу после ссоры с отцом 15 августа. В роковой день подросток ушел на рыбалку и больше не вернулся.

Региональный представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Тверской области Ольга Новикова в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала, где продолжают искать мальчика.

Напомним, в середине августа подросток отправился на рыбалку вместе с отцом на реку Осуга. По одной из версий, после ссоры на берегу мальчик ушел в лес; по другой - мог потеряться по дороге обратно. На момент исчезновения юноша был одет в черную толстовку, черную кофту, черные штаны и бежевые шлепанцы.

По словам знакомых, в день пропажи на рыбалку с семьей отправился еще и друг отца. Сначала родственники искали мальчика самостоятельно, а официально о пропаже заявили лишь на следующий день. Знакомая семьи Анна уточнила, что после пропажи мальчика, его отец постоянно плакал.

«К поискам подключили кинологов, пешие группы, технику и беспилотную авиацию. На данный момент в поиске от отряда приняли участие примерно 330 человек. Общая площадь: 280 квадратных километров. Техника во время поиска применялась следующая: БПЛА, болотоходы, квадроциклы, внедорожники. Сейчас район поисков тот же, расширяем зону, приоритет на природную среду», - пояснила Ольга Новикова.

Ранее знакомая семьи предположила, что мальчик мог попасть в болото.