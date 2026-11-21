В Хабаровске произошел прорыв магистрали ТМ-15, в результате аварии без теплоснабжения остались 147 объектов, сообщил губернатор края Дмитрий Демешин.

«Изначально от теплоснабжения было отключено 147 объектов, в том числе 125 жилых домов. Это около 40 тысяч человек. Часть абонентов удалось переключить на другую тепломагистраль, сейчас без тепла и горячей воды пока остаются 82 объекта», — написал в Max Дмитрий Демешин.

По словам главы региона, специалисты откачивают горячую воду с теплотрассы. Это необходимо, чтобы добраться до места прорыва трубы. Дмитрий Демешин отметил, что в Хабаровском крае сделают все возможное для восстановления подачи тепла как можно быстрее.

Он добавил, что взял под личный контроль устранение прорыва тепломагистрали в Индустриальном районе.