В американском штате Миннесота во время задержания погиб бывший профессиональный хоккеист Нико Саккетти. Ему было 37 лет. Об этом сообщает CBS.

В сезоне 2014/15 годов Саккетти играл за тюменский «Рубин». По данным телеканала, хоккеист скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, однако полицейские смогли установить его местонахождение.

Во время разговора с правоохранителями мужчина неожиданно достал из салона автомобиля длинноствольное ружье.

Один из заместителей шерифа открыл огонь. Саккетти не успел выстрелить, никто из сотрудников полиции не пострадал.

Ранее в селе Терловка Хмельницкой области Украины мужчина напал на полицейских во время проверки документов. В результате один правоохранитель погиб.