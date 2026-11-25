В Москве накануне поместили в изолятор временного содержания (ИВС) губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. По данным силовых структур, речь идет о предварительном расследовании уголовного дела по обвинению группы лиц по статьям о хищении, растрате и незаконных валютных операциях (часть 4 статьи 159, часть 4 статьи 160, пункты «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ).

Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru правозащитник Иван Мельников, Чибис, скорее всего, поместили в ожидании решения суда в изоляторе временного содержания № 1 на Петровке.

«Во временном изоляторе есть камеры для размещения как одного-двух задержанных, так и десяти. В ИВС, в отличие от СИЗО, бывают случаи, что ранее несудимых размещают с ранее судимыми гражданами. Также там нет разделения по видам преступлений, то есть в одной камере могут находиться подозреваемые и по экономическим, и по насильственным преступлениям», — рассказал он.

Мельников уточнил, что, как правило, в ИВС подозреваемые находятся до 48 часов, но по решению суда этот срок может быть продлен до 72 часов.