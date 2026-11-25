Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержали накануне в аэропорту в Москве. Как сообщили в силовых структурах, речь идет о предварительном расследовании уголовного дела по обвинению группы лиц по статьям о хищении, растрате и незаконных валютных операциях (часть 4 статьи 159, часть 4 статьи 160, пункты «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ).

В эксклюзивном комментарии aif.ru правозащитник Иван Мельников отметил, что Чибиса, скорее всего, поместили в изолятор временного содержания № 1 на Петровке.

«Как правило, в изоляторах временного содержания задержанные находятся до 48 часов. Далее суд принимает решение. Бывают ситуации, когда могут на 72 часа поместить человека, если суд продлит его содержание под стражей дополнительно», — уточнил он.

Правозащитник отметил, что камеры ИВС, в основном, не отличаются от СИЗО: мебель прикручена к полу, нет холодильников и телевизоров.

«По просьбе задержанного ему могут дать почитать книги. Выбор небольшой, но есть», - добавил Мельников.